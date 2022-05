Tennis

ATP MADRID - Une double faute, un smash dans le filet, un lob : Zverev se fait balader

ATP MADRID - Il n'y pas match dans cette finale du masters 1000 de Madrid. Mené un set à zéro, Alexander Zverev est en train de perdre complètement pied dans le deuxième. Archi dominé par Calors Alcaraz, l'Allemand multiplie les fautes et voit le titre s'éloigner de plus en plus. Retrouvez l'intégralité du masters 1000 de Madrid sur Eurosport.

00:01:32, il y a 19 minutes