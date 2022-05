Les jours se suivent et ne se ressemblent pas pour Alexander Zverev à Madrid. Mercredi, l'Allemand avait passé 2 heures et 17 minutes sur le court pour se sortir des griffes de Marin Cilic en trois sets (4-6, 6-4, 6-4). Jeudi, l'Allemand n'y est resté même pas 40 minutes. Le temps de mener 6-3, 1-0 contre Lorenzo Musetti et de voir l'Italien abandonner. La raison de son abandon n'a pas encore été officialisée, mais le 63e joueur mondial souffrirait de problème musculaire à la cuisse selon Sky Italia.

Zverev, lui, poursuit sa route et va se retrouver en quart de finale d'un Masters 1000 pour la troisième fois consécutive après Miami, où il s'était incliné à ce stade du tournoi face à Casper Ruud (6-3, 1-6, 6-3) et Monte-Carlo, où le numéro 3 mondial avait buté sur Stefanos Tsitsipas en demi-finale (6-4, 6-2). L'Allemand avait déçu la semaine passée en tombant dès son entrée en lice à Munich devant le futur vainqueur, Holger Rune (6-3, 6-2). Le voilà en mesure de se racheter à Madrid, où il affrontera Jannik Sinner ou Felix Auger-Aliassime pour une place dans le dernier carré.

