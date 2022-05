Tennis

Une double faute de Zverev pour conclure et Alcaraz s'impose à Madrid

ATP MADRID - Alexander Zverev est passé complètement à côté de sa finale. Sur une énième double faute, l'Allemand s'incline en seulement 1 heure et 1 minute de jeu face à Carlos Alcaraz qui se sera montré impitoyable. L'Espagnol remporte son deuxième masters 1000 et son cinquième titre en cinq finales disputées. Revivez la balle de match et la joie du vainqueur en vidéo.

00:00:49, il y a 2 heures