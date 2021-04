C'était son retour sur le circuit après le tournoi de Marseille début mars, et c'était surtout son retour sur terre battue, presque deux ans après sa dernière rencontre disputée au deuxième tour de Roland-Garros. A Marbella, Lucas Pouille n'a pas réussi à associer ce come-back à un premier succès, lui qui s'est incliné en trois sets face au Lituanien Ricardas Berankis (6-4, 6-7, 7-5).

Le Français a toutefois livré un vrai combat, en 2h51, face au 88e mondial. Les deux joueurs ont beaucoup pris les services l'un de l'autre, et Pouille a même réussi à sauver sa peau quand son adversaire servait pour le gain de la rencontre. Ce n'était malgré tout pas suffisant pour accéder au second tour, et Pouille s'arrête déjà sur le tournoi espagnol. Berankis sera opposé à la tête de série numéro 4 Albert Ramos-Vinolas au tour suivant.

