ATP Marbella

L'Espagnol Pablo Carreno Busta, tête de série N.1 et 15e mondial, a remporté dimanche le tournoi ATP 250 de Marbella en dominant en finale son compatriote Jaume Munar (95e) en trois manches 6-1, 2-6 et 6-4. Carreno Busta, 29 ans, demi-finalise du dernier US Open, remporte ainsi son 5e titre. Sa dernière victoire remontait à septembre 2019 lorsqu'il avait remporté le tournoi de Chengdu (Chine).

En demi-finale, il avait pris le meilleur un autre de ses compatriotes Albert Ramos en trois manches, 6-1, 3-6, 7-6 (7/5). Avec cette victoire, Carreno Busta attaque de la meilleure façon la saison sur terre battue lui qui avait atteint les quarts de finale du dernier Roland Garros, battu par le Serbe Novak Djokovic. Munar, 23 ans, qui avait écarté en demi-finale le jeune Espagnol âgé de 17 ans Carlos Alcaraz, 7-6 (7/4), 6-4, disputait de son côté sa première finale.

