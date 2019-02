ATP Marseille : Humbert domine Gulbis (6-3, 7-6) et se qualifie pour le 2e tour

Ugo Humbert a parfaitement réussi son entrée en lice à Marseille. Le jeune Français a honoré son invitation dans le grand tableau du tournoi phocéen en réalisant une solide performance face au Letton Ernests Gulbis, battu en deux sets (6-3, 7-6) et 1h35. Au prochain tour, il défiera le Croate Borna Coric, 13e joueur mondial, qui jouera son premier match depuis l'Open d'Australie.

Ugo Humbert n'en finit plus d'étonner. Du haut de ses 20 ans, le Messin affiche déjà une belle assurance sur le court et ce n'est pas Ernests Gulbis qui dira le contraire. Pris à la gorge d'entrée, le Letton a concédé son service une seule fois, mais une fois de trop puisque la première manche lui a échappé dans la foulée, son adversaire se montrant intraitable sur son engagement.

Un tie-break de patron

Sur les trois balles de break qu'il a eu à défendre, Humbert a fait preuve de nerfs d'acier, servant à chaque fois le feu. Avec 69 % de premières balles et 8 aces, il a parfaitement protégé son service et a surtout su serrer le jeu aux moments les plus chauds du match. Le jeu décisif du deuxième set en est le parfait exemple : réalisant le mini-break d'entrée en tenant bien la cadence en fond de court, il a rapidement mené 4 points à 0, avant de servir un ace pour conclure la partie comme un patron.

"Gulbis a été 10e mondial, donc je m'attendais à un match compliqué. Je suis content de mon match parce que ce n'est pas facile de se remettre en selle après une victoire en Challenger", a confié Humbert à sa sortie du court. Son titre à Cherbourg dimanche dernier lui avait en effet permis d'obtenir son meilleur classement en carrière cette semaine avec une 75e place mondiale. Désormais en huitièmes de finale à Marseille, il a de bonnes chances de progresser encore dans la hiérarchie lundi prochain.