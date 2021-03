Tennis

Arthur Rinderknech: "Je veux montrer à la planète tennis ce que je suis capable de faire"

Invité d'Arnaud Di Pasquale et Antoine Benneteau, Arthur Rinderknech a remporté ses premiers matches ATP à Marseille la semaine dernière. 127e mondial à 25 ans et habitué au circuit Challenger, le Français, passé par la case US en université, compte maintenant lancer sa carrière une bonne fois pour toute au milieu des tout meilleurs joueurs. DiP Impact est à retrouver en podcast en intégralité.

00:05:59, il y a une heure