Jo-Wilfried Tsonga a vendu chèrement sa peau, mais il n'a pas pu tenir le rythme. Dans le choc des générations qui l'opposait à Félix Auger-Aliassime, tête de série 3 à Marseille et titré à Rotterdam dimanche dernier, le Français a rivalisé jeudi pendant un set très accroché, avant de lâcher prise et de s'incliner 7-6, 6-2 en 1h43 de jeu, au 2e tour de l'Open 13 Provence. Le Canadien a logiquement fini par imposer sa loi à son ancienne idole de jeunesse et retrouvera le Biélorusse Ilya Ivashka en quart de finale.

Ad

ATP Marseille Tsonga - Auger-Aliassime, destins croisés et passage de témoin IL Y A UN JOUR

Même si les champions n'adhèrent pas forcément au concept, il est des défaites encourageantes. Et celle de ce jeudi le sera sûrement pour Jo-Wilfried Tsonga qui a montré sur le court qu'il avait de beaux restes, tout en mesurant tout le chemin qui lui restait à parcourir pour espérer faire encore quelques coups sur le circuit. Pendant quasiment une heure et quart, il a ainsi tenu tête à un Félix Auger-Aliassime en quête de repères pour son premier match de la semaine. Mais le jeune Canadien est ensuite monté en puissance, quand son aîné français s'est progressivement éteint.

Une fois le tie-break perdu, Tsonga savait sa mission impossible

Poussé aux égalités sur ses deux premiers jeux de service lors desquels il a commis 4 doubles fautes, "F2A" a eu du mal à entrer dans la partie. Etait-ce le besoin de s'adapter aux conditions ou peut-être l'émotion de jouer enfin contre celui qu'il avait admiré devant son écran quand il était enfant ? Toujours est-il qu'après avoir fait le premier break un peu contre le cours du jeu à 2-1, et avoir manqué deux occasions de s'échapper totalement à 4-1, le Canadien a vu un Tsonga remonté comme un coucou revenir sur ses talons (4-4).

Par séquences dans son engagement en coup droit, le Français a montré une partie de ce qui rendait le "Jo" des grandes heures si percutant et spectaculaire. A plusieurs reprises, il a ainsi mis son jeune rival à plusieurs mètres de la balle et l'a poussé au tie-break. Mais alors qu'il avait obtenu le premier mini-break, Tsonga a perdu le fil notamment au service (seulement 42 % de premières balles) et Auger-Aliassime, soudain beaucoup plus solide, a viré en tête 7 points à 3. Dès lors, la messe était dite.

Le coup était trop dur à encaisser pour le désormais 243e joueur mondial, conscient de ses limites sur le plan physique. Mais c'est plus mentalement qu'il a lâché prise, tandis que "F2A" trouvait lui son rythme de croisière et davantage de consistance autant à l'échange qu'au service. Dans ce second set à sens unique, le numéro 9 mondial, qui s'est attaché à pilonner le revers adverse, n'a d'ailleurs perdu qu'un minuscule point, preuve de son emprise totale. Le voilà désormais bien lancé dans son tournoi avec l'objectif avoué de réaliser le doublé Rotterdam-Marseille. Quant à Tsonga, il pourra aborder le Challenger de Pau avec des repères supplémentaires, car sa courbe de progression est intéressante.

ATP Marseille Débarrassé de la douleur, Tsonga veut soigner sa sortie : "Je continue à progresser" 14/02/2022 À 23:08