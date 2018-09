Metz : Gilles Simon passe l'obstacle Filip Krajinovic et rejoint Gasquet en quarts de finale

Le Français Gilles Simon (39e) s'est qualifié jeudi pour les quarts de finale du tournoi de Metz en battant le Serbe Fiklip Krajinovic (33e), tête de série N.7, en trois sets (4-6, 7-5, 7-5).

"J'ai d'abord eu du mal à trouver le rythme et il a pu dérouler", a analysé Simon, double vainqueur du tournoi (en 2010 et 2013). "J'ai senti qu'il se relâchait dans la deuxième manche. J'ai pu le faire douter et c'était nettement mieux dans la troisième." En quart de finale vendredi, Simon affrontera son compatriote Richard Gasquet (N.4, 25e), vainqueur mercredi en deux sets d'un autre Tricolore, Constant Lestienne (167e et sorti des qualifications).