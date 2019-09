Benoît Paire et Aljaz Bedene s’étaient quittés en mauvais termes à l’Open d’Australie. Et ces retrouvailles tendues ont encore tourné en faveur du Slovène. Samedi, le 76e joueur mondial a renversé le Français en trois sets (4-6, 6-1, 6-2) et 1h31 de jeu pour se qualifier en finale du Moselle Open.

Le 23e joueur mondial était pourtant parfaitement entré dans son match, en prenant le service de son adversaire au meilleur des moments, sur sa deuxième balle de break, sans jamais lui offrir d’opportunité. Mais l’Avignonnais a été double-breaké rapidement dans le deuxième acte, cumulant cinq double fautes, puis s’est encore montré trop friable sur sa mise en jeu dans le troisième, sans apporter le danger. Dimanche, Bedene tentera de décrocher son deuxième titre de la saison. Ce sera face à un autre Français, Lucas Pouille ou Jo-Wilfried Tsonga.