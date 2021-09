Andy Murray s'est qualifié pour les quarts de finale du Moselle Open en battant la Canadien Vasek Pospisil (66e) en deux sets (6-3, 6-3). Après les trois sets accrochés du premier tour face au Français Ugo Humbert (26e) mardi, l'Ecossais n'a eu besoin que de 1h24 pour se défaire de son adversaire et rejoindre les quarts. Plus à son aise que Pospisil, Murray ne tardait pas à faire la différence dans le premier set. Il breakait à 4-3 et ne desserrait pas son étreinte pour enlever la mise 6-3 en 35 minutes.

Pourtant, dans l'entame de la deuxième manche, le Canadien se rebiffait pour prendre le service du Britannique et mener 1-0 puis 3-1. Sans s'affoler, mais en se motivant bruyamment, Murray avait besoin de quelques balles pour se reprendre et inverser la tendance. L'Ecossais réalisait alors quelques jolis points, prenait la mise en jeu de Pospisil sur un jeu blanc et ne lâchait plus aucun jeu pour s'imposer 6-3 dans le second set.

Pour une place dans le dernier carré, l'Ecossais sera opposé vendredi au vainqueur du match entre la tête de série N.1, le Polonais Hubert Hurkacz (13e), et le Français Lucas Pouille (142e).

