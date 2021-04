Tennis

ATP Miami - Comment Hurkacz, mené d'un set et breaké dans le 2e, a fini par renverser Tsitsipas

MASTERS MIAMI - Hubert Hurkacz a opéré un sensationnel retour contre Stefanos Tsitsipas, jeudi en quart de finale du Masters 1000 floridien. Après la perte du premier set 6-2 et de son service d'entrée de deuxième set, le Polonais a retourné la situation contre le Grec, remportant les deuxième et troisième manches, 6-3 et 6-4.

00:03:28, il y a 2 heures