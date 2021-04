Il ne sera donc pas redescendu de son nuage. Déjà tombeur de Denis Shapovalov, Milos Raonic, Stefanos Tsitsipas et Andrey Rublev cette semaine en Floride, Hubert Hurkacz est allé au bout de son fantastique périple en décrochant son premier titre en Masters 1000 dimanche à Miami. Le Polonais s'est montré le plus solide en finale face au phénomène de 19 ans Jannik Sinner qu'il a dominé en deux sets serrés (7-6, 6-4) et 1h44 de jeu. Il s'agit du troisième trophée décroché par Hurkacz sur le circuit ATP en trois finales et tous aux Etats-Unis après Winston Salem en 2019 et Delray Beach en tout début de saison. Il sera 16e joueur mondial lundi, et Sinner lui aux portes du Top 20 (22e).

