Tennis

ATP MIAMI - De la joie d'Alcaraz aux larmes de Ferrero : revivez la balle de match historique de l'Espagnol en vidéo

A 18 ans et 333 jours, Carlos Alcaraz est devenu le plus jeune vainqueur du tournoi de Miami, dimanche, en battant Casper Ruud en finale (7-5, 6-4), remportant ainsi son tout premier Masters 1000, le 3e titre de sa carrière et le plus prestigieux, après ceux sur terre battue de Rio de Janeiro et d'Umag. Voici en images la balle de match pleine d'émotions remportée par l'Espagnol face au Norvégien.

00:02:14, il y a 2 heures