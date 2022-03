Rafael Nadal va faire l'impasse sur Miami. Le tournoi floridien a dévoilé sa liste d'engagés ce samedi et le nom de l'Espagnol n'y figure pas, synonyme donc de retrait volontaire. Son absence s'ajoute à celle de Novak Djokovic, dans l'incapacité de voyager aux Etats-Unis suite à sa décision de ne se pas se faire vacciner contre le Covid-19.

Engagé au Masters 1000 d'Indian Wells, où il doit entrer en lice ce samedi contre l'Américain Sebastian Korda, l'Espagnol avait expliqué vendredi en conférence de presse vouloir gérer son temps de jeu et son temps de repos, pour ménager son pied gauche, blessé l'an passé et qui, après une opération, l'a écarté des courts pendant plus de quatre mois.

Je suis inquiet pour mon pied tous les jours

"Quand mon pied sera-t-il rétabli à 100 % ? Jamais. C'est une blessure qu'on ne peut pas soigner. C'est la vérité. Il y a des jours où ça va, d'autres moins. Il faut le gérer du mieux possible et trouver un moyen de jouer le plus possible sans limite", avait-il confié.

"Dire que mon pied n'est plus une source d'inquiétude pour moi, ce n'est pas vrai. Je suis inquiet pour mon pied tous les jours. On va voir comment ça va évoluer. Il y aura un moment où il faudra que je fasse un peu plus de soins, peut-être m'arrêter pendant un petit moment et trouver le bon équilibre entre jouer et me reposer. Réussir la bonne planification de tournois et m'y tenir. C'est mon objectif", avait-il ajouté.

La saison sur terre est la priorité de Nadal

À défaut donc de se rendre en Floride, où il ne s'est jamais imposé malgré cinq finales disputées, le N.4 mondial va déjà tenter de prolonger sa série de 15 victoires en 2022, bonifiées par trois titres en autant de tournois disputés, à l'ATP 250 de Melbourne, à l'Open d'Australie donc où il est devenu le recordman du nombre de sacres en Grands Chelems (21 devant Novak Djokovic et Roger Federer), puis à Acapulco.

Son programme après l'épreuve californienne devrait se poursuivre en Europe avec le début de saison de terre battue et Roland-Garros en point d'orgue, où il s'est imposé 13 fois.

