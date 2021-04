ATP Monte-Carlo

Il ne voulait pas trop en dire avant cette finale devant la presse. Et dimanche, sa raquette a parlé pour lui. Stefanos Tsitsipas a conclu en beauté sa semaine de rêve sur le Rocher où il n'aura pas perdu le moindre set. Le Grec, numéro 5 mondial et tête de série numéro 4 de tournoi de Monte-Carlo, a marché sur Andrey Rublev en finale (6-3, 6-3), ne s'attardant qu'un peu plus d'une heure sur le court Rainier-III (1h12 précisément). Cette victoire lui permet de faire coup double : il s'adjuge ainsi son premier Masters 1000 à sa 3e tentative en finale (après Madrid en 2019 et Toronto en 2018) et prend les rênes de la Race (classement depuis le 1er janvier 2021), devant son adversaire du jour et Novak Djokovic.

Leurs précédents duels (3 victoires partout) laissaient espérer une finale serrée et indécise. Il n'en a rien été. Jusqu'au bout, Stefanos Tsitsipas se sera donc promené à Monte-Carlo, même face à un Andrey Rublev qui avait réalisé la grande performance de la semaine en dominant Rafael Nadal, 11 fois vainqueur, en quart de finale. Le Russe a-t-il payé ses efforts face au Majorquin et Roberto Bautista Agut en huitième, lui qui avait deux heures et demie de jeu en plus dans les jambes que son adversaire ? Probablement. A-t-il aussi payé une certaine nervosité pour sa première finale en Masters 1000 ? C'est possible aussi. Mais aurait-il pu battre ce Tsitsipas-là dans d'autres circonstances ? C'est bien moins sûr.

Car du premier au dernier point, le Grec a tenu un niveau de jeu sur terre battue tout bonnement impressionnant. Certes, il a profité d'un début de partie timide de Rublev pour faire le break d'entrée (3-0), un avantage qu'il a su tenir pour s'adjuger le premier set. Mais Tsitsipas a surtout pratiqué un tennis de très haut niveau dans le sillage d'une première balle ultra-performante (86 % de réussite derrière) et d'une capacité à dicter le jeu avec son coup droit assez bluffante (11 coups gagnants de ce côté sur 18 en tout, contre seulement 10 à son adversaire).

