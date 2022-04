Tennis

Jeu Set et Maths - Tsitsipas, une réussite à Monte-Carlo digne de Federer, Nadal et Djokovic

MASTERS 1000 MONTE-CARLO - Stefanos Tsitsipas a réussi un joli coup sur le Rocher en conservant son titre au Monte-Carlo Country Club. Dans l'histoire des Masters 1000, il n'y a que des n°1 mondiaux et anciens vainqueurs en Grand Chelem qui avaient réussi à réaliser pareille prouesse. Voici les stats les plus marquantes de cette édition monégasque, dénichées par notre partenaire Jeu, Set et Maths.

00:02:30, il y a une heure