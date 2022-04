"Je ne m'attends pas à être à mon meilleur niveau. Surtout en début de semaine." Novak Djokovic avait prévenu. Pour le numéro un mondial, le début de semaine aura aussi coïncidé avec la fin puisqu'il s'est incliné dès son entrée en lice mardi, face à Alejandro Davidovich Fokina. L'Espagnol, quart de finaliste à Roland-Garros l'an dernier, était bien au-dessus de son illustre adversaire mais il s'est compliqué la vie, sans doute un peu tendu par la perspective de signer la plus prestigieuse victoire de sa carrière. Djokovic, très loin de son meilleur niveau pour son match de reprise, a fini par céder en trois sets (6-3, 6-7, 6-1) et près de trois heures de lutte.

C'était en quelque sorte le deuxième début de saison de Novak Djokovic cette saison. 47 jours après sa défaite à Dubaï face à Jiri Vesely, le Serbe, privé de l'Open d'Australie en janvier puis des deux Masters 1000 américains du mois de mars, disputait face à Davidovich Fokina seulement son quatrième match en 2022. Bien rouillé, pas du tout dans le rythme, le Djoker a clairement payé son déficit de compétition face à un adversaire qui a eu le mérite de croire très tôt en ses chances.

Il a manqué un peu (voire beaucoup) de tout à Djokovic mardi à Monte-Carlo. A commencer par les fondations de son jeu. Sa mise en jeu, notamment. Il a servi à vingt reprises et concédé pas moins de neuf breaks. A l'échange, on ne l'a jamais senti à l'aise. Beaucoup de fautes. Des choix discutables. Il a aussi semblé emprunté dans ses déplacements. Bref, une copie où on ne trouvera pas grand-chose à sauver pour le double vainqueur de Roland-Garros, en dehors d'une chose : sa combativité. Il a tenté, autant qu'il le pouvait et c'est bien cet orgueil qui l'a empêché de subir une défaite beaucoup plus lourde, pour aller chercher la deuxième manche au jeu décisif, au terme d'une formidable balle de set.

Après avoir mené 6-3, 3-0, Alejandro Davidovich Fokina a vite compris que Djokovic ne lui donnerait pas ce match. Et si l'Espagnol a eu le mérite de débreaker alors que Djokovic servait pour le set à 5-4, il a coincé dans une fin de deuxième acte tendue à défaut d'être hautement qualitative. Passé à deux reprises à deux points de la victoire (à 6-5 puis dans le jeu décisif), il n'a pas su achever la bête. Son grand mérite aura été de se relever de ça et de ne pas plonger. Au contraire, c'est lui qui a breaké d'entrée de troisième set avant de s'envoler pour de bon.

Monte-Carlo ne réussit vraiment plus à Novak Djokovic, qui n'y a plus dépassé les quarts de finale depuis 2015. Son bilan depuis ? 14 matches, 7 victoires, 7 défaites. Habitué à démarrer laborieusement ses campagnes printanières sur terre battue, "Nole" a dû composer en prime cette semaine avec le contexte très particulier pour lui de cette saison en pointillés. Il n'y a toutefois pas le feu. Roland-Garros est dans un mois et demi. De quoi prendre le temps de retrouver l'indispensable tempo de la compétition. Mais mardi, clairement, ce n'était pas brillant.

