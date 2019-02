ATP Montpellier : Paire s'incline lourdement face à Berdych au deuxième tour

Benoît Paire a dégoupillé, pour e plus grand bonheur de Tomas Berdych. L'Avignonnais n'a pas su maîtriser ses nerfs ce mercredi au deuxième tour de l'Open Sud de France et a subi une lourde défaite en deux sets (6-2, 6-0) et moins d'une heure de jeu face à Tomas Berdych. Le Tchèque n'en demandait pas tant et n'a pas dépensé beaucoup d'énergie sur le court pour se qualifier pour les quarts de finale où il attend le vainqueur du match entre le Belge David Goffin, tête de série numéro 2 du tournoi, et le Serbe Filip Krajinovic.

Plus d'infos à suivre...