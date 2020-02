On ne l’avait plus vu sur un court depuis plus de trois mois, c’était à Paris-Bercy. Pas loin de chez lui, à Montpellier, Richard Gasquet a donc rejoué mercredi et il a gagné. Le Biterrois s’est défait de son compatriote Gilles Simon en deux sets (6-4, 6-4) et un peu moins d’une heure et demie de jeu (1h27 exactement) après un match étrange où il a d’abord semblé trop court physiquement. Mais Simon a, lui aussi, souffert visiblement du dos et la dynamique s’est inversée. Au 2e tour, Gasquet défiera Feliciano Lopez, vainqueur d’Ugo Humbert (6-4, 6-1) plus tôt dans la journée.

Pour une reprise, c’est plutôt encourageant. Débarrassé des kystes au genou qui l’avaient empêché de participer à l’Open d’Australie, Richard Gasquet a regoûté à la compétition, et par la même occasion à la victoire sur le circuit ATP. Face à Gilles Simon, un adversaire qu’il connaît par cœur et qui lui réussit bien, a montré qu’il n’avait rien perdu de ses fulgurances, surtout côté revers. Précautionneux voire incertain dans certains de ses déplacements, il s’est peu à peu libéré, profitant aussi d’un coup du sort : Simon s’est blessé en plein match, se bloquant le dos selon toute vraisemblance.

