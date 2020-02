Il a peut-être enfin lancé sa saison. Comme lors de l’exercice 2019, Adrian Mannarino a pris son temps pour obtenir son premier succès sur le circuit. S’il avait perdu cinq fois au 1er tour pour commencer la saison passée, il a brisé plus tôt la série cette fois. Défait d’entrée à Doha, Auckland et à Melbourne, le Français s’est rebellé mercredi à Montpellier où il a disposé de l’Australien Alexei Popyrin en trois manches (6-0, 6-7, 6-0) et un peu moins de deux heures de jeu (1h55 précisément). Il affrontera lors de son prochain match son compatriote Gaël Monfils, exempté de 1er tour car tête de série numéro 1 dans l’Hérault.

C’est une performance qui pourrait bien l’inspirer pour la suite. Adrian Mannarino est venu à bout d’un joueur plutôt en forme en ce début de saison. Alexei Popyrin avait en effet poussé son aventure devant son public jusqu’au 3e tour lors de l’Open d’Australie. Mais mercredi, l’Aussie est tombé sur un os qui a parfaitement retourné son service dans les première et troisième manches. Expéditif pour commencer, Mannarino s’est ensuite heurté à la résistance adverse dans le deuxième acte et a fini par céder au tie-break 9 points à 7.

Et alors que l’on pensait que les choses pouvaient se compliquer, le Français est reparti de plus belle dans le troisième et dernier set. Popyrin s’est alors liquéfié, ne parvenant pas à sauver le moindre jeu, comme dans le premier acte.