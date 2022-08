Après deux mois de très haut niveau, Nick Kyrgios a fini par montrer ses limites. Opposé à Hubert Hurkacz pour ce premier quart de finale du Masters 1000 de Montreal, l'Australien s'est incliné en 1h48 dans un gros duel de serveurs (7-6, 6-7, 6-1). Grâce à cette qualification en demi-finale, Hurkacz met fin à la série de neuf victoires consécutives pour Kyrgios et attend son adversaire : ce sera soit Casper Ruud, soit le héros local Félix Augier-Aliassime.

Après avoir éliminé le numéro un mondial et son compatriote Alex De Minaur, le corps de Nick Kyrgios a dit stop. Rapidement touché en bas du dos, le 37ème joueur au classement ATP s'est engagé dans une bataille pour remporter toutes ses mises en jeu et profiter d'une baisse de niveau adverse pour faire la différence. Mais à ce petit jeu-là, Hurkacz avait plus de fraîcheur. Face au vainqueur du tournoi de Washington, le Polonais a très rarement montré des signes de faiblesse. À 2-2 dans le premier set, la tête de série numéro huit a effacé une balle de break avant de gâcher une à 4-3 en sa faveur. Dans le jeu décisif, c'est finalement Hurkacz qui est sorti vainqueur grâce à plus de rigueur (7-6 (4)).

Un jeu blanc en... 44 secondes : Kyrgios a activé le mode rouleau-compresseur

Dès lors, Kyrgios s'est procuré cinq balles de break en deuxième manche sans en convertir aucune. Désabusé et nonchalant, l'Australien a semblé laisser le match à son opposant, mais cela n'était seulement qu'un leurre. Au terme d'un nouveau jeu décisif, il a égalisé à une manche partout d'un ace surpuissant (6-7 (5)). Longtemps devant dans ce secteur de jeu, Kyrgios a ensuite perdu la main dans le troisième set.

Sorti de son match à cause d'une pause un peu longue de Hurkacz après le deuxième set, l'Aussie s'est déconcentré pour se faire breaker une fois à 0-1... puis deux fois à 1-4. De son côté, Hurkacz a gardé la tête froide (6-1). Pour Kyrgios, une pause physique en faisant une croix sur le tournoi de Cincinnati avant l'US Open ne serait sans doute pas de trop.

