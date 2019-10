Adrian Mannarino se plaît en Russie. Le Français s’est qualifié pour le dernier carré vendredi à Moscou en dominant le Serbe Dusan Lajovic, 32e joueur mondial, en deux sets (7-6, 6-1). Ce succès lui permet d’atteindre sa troisième demi-finale en 2019 après Zhuhaï et S-Hertogenbosch, deux tournois dans lesquels il avait au moins disputé la finale. Pour faire la passe de trois, il devra écarter samedi soit Karen Khachanov, soit Andreas Seppi.

C’est une semaine quasi-parfaite pour lui. En trois matches, Adrian Mannarino n’a toujours pas laissé la moindre manche en route. Le gaucher aime répéter les schémas qui lui réussissent et on ne saurait lui en vouloir. Comme lors de ses deux premiers tours, il a ainsi arraché le premier set au tie-break, avant de dérouler dans le deuxième, libéré et profitant de la frustration adverse. Il aborde donc le week-end dans les meilleures conditions, en attendant que Jérémy Chardy l’imite, pourquoi pas, en fin de journée contre Marin Cilic.