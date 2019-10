Daniil Medvedev deviendrait-il raisonnable ? Après avoir fait l’impasse sur Pékin pour préparer Shanghaï avec le succès que l’on sait, le numéro 4 mondial a décidé de ne pas s’aligner à Moscou cette semaine pour aborder dans les meilleures conditions possibles la fin de saison. Le Russe a annoncé son forfait mardi lors d’une conférence de presse avec le directeur du tournoi moscovite. Une dernière ligne droite chargée avec Vienne, Paris-Bercy, le Masters de Londres et éventuellement la Coupe Davis l’attend désormais.

Vraisemblablement fatigué par son triomphe chinois dimanche dernier, Medvedev apprend donc à gérer son calendrier. "En tant que professionnel, je ne peux pas me permettre de me présenter sur le court quand je ne me sens pas à 100 %", a-t-il notamment déclaré. Stakhanoviste des courts habituellement, il a estimé, sûrement à raison, qu’il n’était pas nécessaire de se crever à la tâche, étant donné le programme qui l’attend encore. Actuellement sur une série de 9 matches gagnés (deux titres consécutifs à Saint-Pétersbourg et Shanghaï) et de 6 finales sur le circuit, il espère poursuivre sur sa lancée en Autriche dès la semaine prochaine (21-27 octobre).