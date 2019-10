Jérémy Chardy a chuté au tie-break de la dernière manche vendredi face au Croate Marin Cilic, en quart de finale du tournoi de Moscou au terme de 2h22 de rencontre. Cilic, 25e mondial, a fait parler sa supériorité en prenant deux fois le service du Français dans le jeu décisif pour l'emporter 6-4, 4-6, 7-6 (2).

Après avoir remporté le deuxième set Chardy, 66e mondial, n'a fait que résister face au Croate qui s'est procuré six balles de break et une balle de match dans la troisième manche (hors tie-break). Cilic affrontera en demi-finale le vainqueur du match entre le Serbe Nikola Milojevic et le Russe Andrey Rublev.