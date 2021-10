Après avoir battu Laslo Djere et Mackenzie McDonald, 55e joueur mondial, Gilles Simon a été éliminé en quart de finale du tournoi de Moscou. Trop juste et trop court physiquement, le Français s'est incliné face à Aslan Karatsev en deux sets (6-4, 6-3). Il ne verra donc pas les demi-finales, ce qui ne lui est plus arrivé depuis maintenant février 2020. Encore raté, donc.

Un peu émoussé après avoir beaucoup donné ces derniers jours, Simon, qui restait sur cinq défaites d'affilée avant sa première participation à la Kremlin Cup, a tenté tant bien que mal de tenir tête au Russe. Mais il n'est pas parvenu à remporter un sixième en vingt et un matches cette année. Aslan Karatsev affrontera Karen Khachanov au prochain tour.

ATP Moscou Simon retrouve le succès, Mannarino lui aussi qualifié 19/10/2021 À 16:44

ATP Metz Murray-Humbert dès le 1er tour : ça va commencer fort à Metz 19/09/2021 À 17:27