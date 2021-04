Alexander Zverev serait-il en pleine rechute ? Depuis son titre à Acapulco, l’Allemand enchaîne les déconvenues. Sorti d’entrée à Miami et battu en huitième de finale à Monte-Carlo par David Goffin, il comptait bien se relancer cette semaine dans son pays. Mais vendredi, le numéro 6 mondial a replongé dans les grandes largeurs, renversé par le qualifié Ilya Ivashka, 107e à l’ATP, sur le score de 6-7, 7-5, 6-3 en 2h33 de jeu, en quart de finale à Munich. Le Biélorusse enregistre par la même occasion sa première victoire sur un Top 50 sur terre battue, et la première tout court sur un Top 10.

La défaite est d’autant plus marquante et difficile à encaisser pour Zverev qu’il a servi pour le match à 5-4 dans le deuxième set. Mais comme cela lui arrive encore trop souvent, l’Allemand a fait preuve d’une immense fébrilité au moment de conclure et plus globalement sur sa mise en jeu, commettant pas moins de… 14 doubles fautes (pour seulement 5 aces et 55 % de premières balles). Dans quelques jours à Madrid, il lui faudra considérablement élever son niveau de jeu pour espérer éviter une nouvelle sortie de route précoce et se rassurer quelque peu en vue de Roland-Garros.

Ivashka confirme quant à lui son beau début de printemps sur terre battue. Rappelons que le Biélorusse avait donné du fil à retordre à Rafael Nadal au 2e tour à Barcelone la semaine dernière, ne baissant pavillon qu’en trois manches.

