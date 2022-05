Tennis

La stat’ de Jeu, Set et Maths dans Dip Impact : Holger Rune "succède" à Rafael Nadal

DIP IMPACT - Holger Rune n’a pas perdu le moindre set, la semaine dernière, sur la route du sacre lors du tournoi de Munich. Le Danois de 19 ans est le plus jeune joueur à signer une telle performance depuis Rafael Nadal. C’est la statistique de la semaine, via Jeu, Set et Maths. Elle inspire à questionner la, relative, notion qu’est la précocité. Extrait du podcast Dip Impact du mardi 3 mai 2022.

