ATP: Isner expéditif pour rejoindre le dernier carré à New York

L'Américain John Isner, 9e mondial, a balayé l'Australien Jordan Thompson en deux sets (6-4, 6-1) pour atteindre le dernier carré du tournoi de New York, vendredi. La tête de série N.1 du tournoi new-yorkais a bouclé son quart de finale face à Thompson, 60e au classement ATP, en un peu plus d'une heure avec 16 aces et 92% de premiers services réussis (45 sur 49).

En demi-finale samedi, Isner, en quête à 33 ans de son 15e titre ATP, affrontera son compatriote Reilly Opelka (N.89). Opelka, 21 ans, a dominé l'Espagnol Guillermo Garcia-Lopez (N.102) en deux sets (6-3, 6-4).

La seconde demi-finale opposera l'inattendu Canadien Brayden Schnur à l'Américain Sam Querrey. Schnur, 154e mondial, est venu à bout de l'Italien Paolo Lorenzi (N.111) 6-7 (7/9), 7-6 (7/5), 7-5. Querrey (N.49) a mis fin en trois sets (6-3, 3-6, 6-3) au beau parcours de Jason Jung (N.143). Le Taïwanais avait été la veille le tombeur de l'Américain Frances Tiafoe, 29e mondial après avoir atteint les quarts de finale de l'Open d'Australie en janvier.