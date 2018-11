Next Gen ATP Finals : Tsitsipas et De Minaur confirment

Tsitsipas et De Minaur sont déjà qualifiés pour les demi-finales du Milan Next Gen. Le Grec, grand favori de la compétition et, membre du groupe A, a remporté sa deuxième victoire en deux jours contre Frances Tiafoe en trois sets (4-3 [3], 4-3 [5], 4-2). Même son de cloche pour Alex De Minaur, qui fait lui partie du groupe B, et qui a pris le dessus sur Andrey Rublev en quatre sets (4-1, 3-4 [5], 4-1, 4-2).

Dans le groupe A, le Polonais Hubert Hurkacz a battu Jaume Munar en cinq sets (4-2, 4-2, 2-4, 3-4 [5], 4-1), déjà défait par Tsitsipas la veille. Taylor Fritz est lui, parvenu à battre l'Italien Liam Caruana en quatre sets (1-4, 4-1, 4-3 [9], 4-2).