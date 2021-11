Tennis

ATP Next Generation : Les temps-forts de Musetti - Gaston

ATP NEXT GENERATION - On espère sincèrement que Musetti - Gaston deviendra un classique dans les années futures. Opposés mercredi en soirée à Milan, les deux hommes ont livré un combat intense et franchement rafraîchissant avec deux styles très marqués. C'est bien l'Italien qui l'a remporté au prix d'une victoire en 5 manches (4-3, 4-3, 2-4, 3-4, 4-2). Revivez les temps fort du match en vidéo.

00:02:56, il y a une heure