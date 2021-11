Tennis

Gaston et Musetti jouent les acrobates, le coup de squash d'Alcaraz : Le Top 5 du Masters Next Gen

MASTERS NEXT GEN - A Milan, la semaine dernière, les Carlos Alcaraz, Lorenzo Musetti, Sebastian Korda et autres Hugo Gaston ont fait le spectacle lors du Masters Next Gen. Le Français a notamment été fidèle à sa réputation de maître de l'amortie, tandis que l'Espagnol, qui a survolé le tournoi a impressionné autant en défense qu'en attaque. Retrouvez le Top 5 de la compétition en vidéo.

