Il espérait sûrement meilleure reprise. Pour son premier match depuis son élimination d'entrée à l'US Open voici trois semaines, Benoît Paire n'a pas pu non plus franchir le premier tour. Engagé dans le tournoi ATP 250 de Nur-Sultan au Kazakhstan, le Français n'a pas trouvé la clé mardi contre le Biélorusse Egor Gerasimov, 97e mondial, et vainqueur en deux sets (7-5, 6-4) et 1h22 de jeu. En comptant sa défaite en huitième de finale à Winston-Salem, il en est donc à trois revers consécutifs sur le circuit, et ce alors qu'il avait atteint son premier quart de finale de Masters 1000 en huit ans à Cincinnati en août.

Paire avait confié se sentir exténué à la fin de la tournée américaine. Il a donc pris des vacances et du repos et manquait peut-être de rythme pour cette reprise. Toujours est-il qu'il s'est montré très friable sur sa seconde balle (22 % de points gagnés seulement derrière), concédant pas moins de cinq breaks, dont un dernier pour s'incliner. Il a aussi commis trop de doubles fautes (5 pour 6 aces) face à un adversaire plus régulier que lui du fond.

Paire aura d'autant plus de regrets qu'il a mené d'un break dans les deux sets, obtenant même deux balles pour s'adjuger la première manche sur son service à 5-3, 40/15, avant de perdre les quatre jeux suivants. Benjamin Bonzi, qui entrera en lice mercredi et reste sur 15 matches gagnés en Challengers, est le seul autre Français du tableau.

