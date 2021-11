Tennis

Djokovic : "C’était important pour moi de faire une pause pour bien finir la saison"

Rolex Paris Masters - Après avoir perdu la finale de l’US Open et d'avoir échoué à réaliser le grand chelem calendaire, Novak Djokovic a fait une pause auprès de sa famille et ses amis pour recharger les batteries. Le Serbe veut bien terminer cette saison et ça passe par le Masters de Paris qui lui a bien réussi par le passé. Retrouvez son interview en vidéo.

00:01:02, il y a 18 minutes