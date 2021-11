Tennis

Gaston qui vole, Monfils qui souffre : Le film Bercy de mercredi en vidéo

Ce mercredi, Hugo Gaston et Gaël Monfils ont réussi à franchir le 2e tour, du Rolex Paris Masters, chacun à leur manière. Pablo Carreno Busta en a fait les frais face au plus jeune Français, Adrian Mannarino n'a pas trouvé la faille face au plus vieux, qui a les articulations qui hurlent. Voici en images les résultats marquants de la journée de mercredi, tout de bleu vêtu.

00:03:39, il y a une heure