Il a dû enfiler le bleu de chauffe, et ce n'est peut-être pas plus mal. Pour son grand retour à la compétition en simple, Novak Djokovic ne s'est pas amusé dans l'Accor Arena mardi soir. Mais le numéro 1 mondial a assuré l'essentiel : renouer avec la victoire près de deux mois après avoir vu Daniil Medvedev le priver de Grand Chelem calendaire à New York. Il a su serrer le jeu face à un Marton Fucsovics (40e mondial) accrocheur et même brillant par séquences, pour l'emporter en trois manches (6-2, 4-6, 6-3) et tout juste deux heures de jeu au 2e tour. Il jouera sa place en quart face à un Français : Gaël Monfils ou Adrian Mannarino.

Ad

Djokovic, malmené et ravi : "C’était le meilleur match que je pouvais espérer pour mon retour"

Rolex Paris Masters Djokovic, malmené et ravi : "C’était le meilleur match que je pouvais espérer pour mon retour" IL Y A 22 MINUTES

Novak Djokovic avait besoin de rythme pour retrouver ses repères. En deux matches, l'un en double lundi et l'autre en simple mardi, il a été servi. Encore assez loin de son tout meilleur niveau, il a néanmoins été assez solide pour se sortir du piège qui se dessinait quand la deuxième manche lui a échappé. Et comme lors de ses trois premiers duels face à Marton Fucsovics, il a fini par l'emporter, ce qui prouve qu'il est prêt au combat mentalement.

Djoko a accéléré quand il a senti le danger

Mais Fucsovics a de quoi être fier de la réplique qu'il a donnée. Car après le premier set, il était difficile de l'imaginer pousser Djokovic dans ses retranchements. Précis dans son petit jeu de jambes, toujours exceptionnel à la relance et intense dans ses frappes, le numéro 1 mondial ne laissait pas vraiment de solutions au Hongrois en fond de court : un break d'entrée et un autre pour virer en tête (6-2) en un peu plus d'une demi-heure et l'issue ne semblait déjà plus faire de doute.

Fucsovics fait visiter le court à Djokovic et conclut par un smash

Le 40e joueur mondial, vainqueur de Fabio Fognini au 1er tour, a alors bien fait de s'accrocher, d'écarter une balle de break sur son premier jeu du deuxième set, pour profiter dans la foulée d'une légère baisse de régime d'un Djokovic pas encore tout à fait constant. Une fois le break en poche, Fucscovics ne l'a plus lâché, se montrant impressionnant au service (notamment côté égalité avec plusieurs aces slicés) pour remettre les compteurs à zéro. La confiance aidant, il s'est même mis à remporter quelques bras de fer du fond en cadence, son slice court de revers perturbant bien le Serbe.

Même Djoko a applaudi : Un échange de 25 coups et Fucsovics a débordé le N.1 mondial

En débreakant en début de troisième set (6-2, 4-6, 3-2), le Hongrois semblait même parti pour faire douter Djokovic jusqu'au bout. Et c'est à ce moment-là que le numéro 1 mondial a su en remettre une couche pour faire la différence. Tout ne fut pas parfait, il a commis notamment quelques erreurs inhabituelles (21 fautes directes) et s'est parfois déconcentré sur des coups faciles pour lui, mais le Serbe s'est d'ores et déjà bien réglé à l'échange. De ce point de vue, Fucsovics était même l'adversaire idéal. Il ne serait donc pas étonnant de le voir sérieusement monter en puissance au fil de la semaine.

Rolex Paris Masters Fucsovics fait visiter le court à Djokovic et conclut par un smash IL Y A 2 HEURES