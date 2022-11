Tennis

Djokovic et Nadal ont quand même de beaux restes : le Top 5 points de la semaine parisienne au Rolex Paris Masters

Toute la semaine sur Eurosport, vous avez pu suivre les plus beaux exploits des joueurs du Rolex Paris Masters, du premier tour à la finale remportée par Holger Rune face à Novak Djokovic. Si le Danois n'a pas signé le plus beau point de la semaine, Novak Djokovic et Rafael Nadal n'ont pas démérité, comme vous le verrez dans le Top 5 points de la semaine parisienne.

00:02:24, il y a une heure