Jeu Set Maths Rolex Paris Masters - Rune déjà dans les pas d'Alcaraz : les 5 stats qui ont illuminé Paris-Bercy

Un vent de fraîcheur a soufflé sur Paris en cette première semaine de novembre. Rafael Nadal et Novak Djokovic n'ont pas eu le dernier mot, c'est Holger Rune, Danois de 19 ans qui a soutiré la timballe des mains du Serbe sextuple vainqueur à l'Accor Arena. En 5 chiffres, voici les statistiques les plus marquantes de la semaine parisienne dégotées par notre partenaire Jeu Set et Maths. (Seb.Petit)

00:02:13, 06/11/2022 à 22:24