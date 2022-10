Incroyable Gilles Simon ! Pour son entrée en lice au Rolex Paris Masters, le dernier tournoi de sa carrière professionnelle, le Français s’est offert une très belle victoire. A un jeu de l’élimination, le joueur de 37 ans a réussi l’inimaginable à cet instant-là. Faire dégoupiller l’ancien numéro un mondial, Andy Murray, pour renverser la rencontre (4-6, 7-5, 6-3). La retraite n’est donc pas pour tout de suite. Il jouera au prochain tour l’Américain Taylor Fritz.

Ce lundi à Bercy, Gilles Simon a fait ce qu’il sait faire de mieux : du Gilles Simon. Il a parfaitement varié son jeu et n’a jamais rien lâché. Même lorsque c’était mal engagé. Car Andy Murray a longtemps semblé un ton au-dessus de l’actuel 188e joueur mondial, dans tous les compartiments du jeu. Et le score reflétait bien le scenario du match, jusqu’à la fin du deuxième set. A 6-3, 5-3 pour l’Ecossais, pas grand monde n’imaginait ce qui allait pourtant se passer.

Murray et Simon ont tout donné : le point de folie remporté par l'Ecossais

5-4 au 2e set, le moment où tout a basculé

Tout a donc basculé à 5-4, au 2e set. Juste avant, le Français avait produit son effort pour gagner son engagement et obliger son adversaire à servir pour le match. De manière inattendue, Andy Murray a alors enchainé les fautes directes, aussi grossières les unes que les autres. Il a même lâché dix points d’affilée et Simon en a alors profité pour débreaker, confirmer sur son engagement et s’offrir la deuxième manche (7-5).

Une dernière double-faute et Murray a rendu les armes : la balle de match de Simon

Sur sa lancée, l’ancien numéro 6 mondial a rapidement pris le service de Murray dans le dernier set tout en restant de son côté très solide sur sa mise en jeu. Malgré quelques fulgurances de l’Ecossais, qui a pris tous les risques en cherchant à abréger les échanges au maximum. A ce petit jeu, il a commis beaucoup trop d’erreurs et a laissé filer ce match. A l’image de son dernier jeu de service où il a commis trois doubles fautes.

Gilles Simon a ainsi signé un troisième succès en dix-neuf rencontres face à Murray, une de ses bêtes noires, et fait durer encore un peu le plaisir. Présent en tribunes aux côtés de Gaël Monfils et Richard Gasquet, Jo-Wilfried Tsonga attendra encore un peu avant d'accueillir "Gillou" dans le club des retraités.

Gilles Simon fête sa victoire contre Andy Murray au 1er tour du Rolex Paris Masters 2022 Crédit: Getty Images

