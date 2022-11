Il fallait, décidément, réserver sa place sur le court 1 ce mercredi à Bercy. Tout au bout d'un programme gargantuesque et d'une orgie de tennis à suspense, Holger Rune a fini par y terrasser Stan Wawrinka à l'issue d'une partie folle achevée largement après minuit, 4-6, 7-5, 7-6(3) en 2h30, après avoir sauvé trois balles de match.

Un match qui, longtemps, a semblé devoir tomber dans l'escarcelle du Suisse, 153è mondial désormais mais bénéficiaire ici d'un classement protégé. Solide et puissant comme à ses plus belles heures, dans la lignée de sa remontée en puissance orchestrée en cette fin de saison, "Stanimal" a longtemps ramassé à la pelle les fautes directes de son adversaire, manifestement fatigué physiquement, deux jours après sa finale perdue à Bâle face à Felix Auger-Aliassime.

A 6-4, 5-4, 15-40 contre lui, le jeune Danois de 19 ans s'est vu contraint de sauver deux premières balles de match, et Wawrinka conservera d'ailleurs peut-être des regrets sur la deuxième d'entre elle, manquée d'un retour de coup droit "poussé" dans le filet, sur deuxième balle.

Relancé, Rune en profitait pour revenir à hauteur et le combat allait se prolonger pendant plus d'une heure, dans une ambiance savamment entretenue par le clan de Wawrinka, et notamment au premier rang l'acteur français Kev Adams, promu chauffeur de salle d'un soir. Un peu trop aux yeux de l'arbitre Aurélie Tourte qui finissait par le remettre en place au micro, dans un sourire.

Supporter trop bruyant, Kev Adams se fait reprendre par l'arbitre de Wawrinka-Rune !

Extrêmement indécis et dénué de break, ce 3e set s'est prolongé jusqu'au bout du suspense. Rune s'est retrouvé une nouvelle fois au bord du gouffre à 6-5 contre lui, mené alors 0-30 sur son service, puis 30-40, soit une troisième balle de match. Cette fois encore, il a fait montre de son extrême froideur dans les moments chauds en sauvant cette balle de match comme à la parade, avant de disputer un ultime tie break quasiment parfait.

Ce fut chaud, viril, tandis, mais l'essentiel est fait pour Holger Rune qui est le dernier à se qualifier pour le 2e tour du Rolex Paris Masters, stade auquel il affrontera Hubert Hurkacz.

