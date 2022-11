Tennis

MASTERS 1000 PARIS - Richard Gasquet : "Je repars pour une saison, sans savoir si ce sera la dernière ou pas"

ROLEX PARIS MASTERS - Battu au 2e tour par Casper Ruud, Richard Gasquet a dit adieu au tournoi parisien et a ponctué la saison 2022, mais pas encore sa carrière professionnelle. Content de son niveau et de sa forme, le Français, actuellement classé à la 76e place mondiale, a toujours son billet pour l'Open d'Australie en poche et compte bien en profiter la saison prochaine.

00:02:13, il y a 33 minutes