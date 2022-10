Alea jacta est. En présence de Richard Gasquet, invité par l'organisation du tournoi à disputer le grand tableau, mais également à effectuer le tirage au sort des têtes de série, le tableau de l'édition 2022 du Rolex Paris Masters a été dévoilé vendredi soir. Et une chose est certaine, il n'y aura pas de finale opposant les deux monstres sacrés du circuit, Novak Djokovic et Rafael Nadal dans une dizaine de jours.

Ad

Le Serbe et l'Espagnol, tous les deux dans la partie basse, pourraient en revanche se retrouver en demi-finale. A noter que la lutte pour les éventuelles places restantes au Masters se concentrera dans la partie haute de Carlos Alcaraz avec Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Félix Auger-Aliassime et Taylor Fritz.

ATP Vienne Le test Sinner ? Presque une formalité pour Medvedev : le résumé IL Y A 2 HEURES

Simon pourrait faire ses adieux face à Murray

Pour son premier Masters 1000 comme tête de série numéro 1, Carlos Alcaraz n'aura pas la tâche facile, mais il peut se féliciter d'avoir évité Novak Djokovic. Si le Murcien doit affronter le Serbe, ce ne sera qu'en finale. Avant cela, il espère faire mieux que la saison passée quand Hugo Gaston l'avait arrêté en 8e de finale dans une ambiance de folie. Pour ce faire, il devra écarter Aslan Karatsev ou Yoshihito Nishioka, puis probablement Matteo Berrettini ou Grigor Dimitrov. La suite ? Un éventuel quart de finale face à un Hubert Hurkacz toujours dangereux en indoor et une demie contre Daniil Medvedev.

Mais tout cela n'est que conjectures, car la densité du tableau frappe en prenant un peu de recul. Dès le 1er tour, quelques affiches se détachent : d'abord, le choc des générations entre Holger Rune (titré à Stockholm) et Stan Wawrinka, tous les deux en quarts de finale à Bâle. Ensuite, les oppositions de styles alléchantes entre Lorenzo Musetti et Marin Cilic, ou encore entre Grigor Dimitrov et Botic van de Zandschulp. Et que dire de l'affiche qui pourrait entériner les adieux au tennis de Gilles Simon : un 1er tour potentiellement marathon et "vintage" face à "Sir" Andy Murray.

Et les autres Français dans tout cela ? Avant de potentiels renforts issus des qualifications, Adrian Mannarino et Arthur Rinderknech devront sortir le grand jeu dès leur entrée en lice, respectivement contre Hurkacz et le jeune et dangereux Britannique Jack Draper. Richard Gasquet a vu, quant à lui, le sort l'épargner relativement : face au Slovaque Alex Molcan, il aura un 1er tour à sa portée et défiera ensuite Casper Ruud en cas de victoire.

Les potentiels 8es de finale dans l'ordre du tableau

Carlos Alcaraz - Matteo Berrettini

Hubert Hurkacz - Andrey Rublev

Daniil Medvedev - Frances Tiafoe

Taylor Fritz - Féllix Auger-Aliassime

Novak Djokovic - Jannik Sinner

Marin Cilic - Casper Ruud

Stefanos Tsitsipas - Cameron Norrie

Pablo Carreno Busta - Rafael Nadal

ATP Bâle Alcaraz déroule et s'offre un choc contre Auger-Aliassime IL Y A 2 HEURES