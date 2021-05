Il ne pouvait pas rêver meilleure préparation avant de revenir sur la terre qui l'a révélé. Sebastian Korda s'est adjugé samedi le premier titre de sa carrière à Parme à l'âge de 20 ans. Il a pris le meilleur en finale sur Marco Cecchinato, retombé à la 104e place mondiale, en deux sets maîtrisés (6-2, 6-4) et 1h15 de jeu, malgré un public italien qui s'est enflammé pour son adversaire dans la seconde manche.

Par la même occasion, le fils de Petr Korda est devenu le premier Américain à triompher sur terre battue européenne depuis 11 ans et le sacre de Sam Querrey à Belgrade.

ATP Parme Monfils et Chardy s'inclinent, Paire abandonne : Gasquet évite l'hécatombe tricolore 26/05/2021 À 13:15

Un sacre qui tombe à pic avant Roland

Korda a totalement dominé la partie et n'a eu à écarter qu'une balle de break. Il s'est notamment montré intraitable derrière sa première balle avec 82 % de points gagnés sur première balle. Il conclut ainsi une belle semaine qui l'a vu notamment sortir la tête de série principale du tableau, Lorenzo Sonego, demi-finaliste à Rome. Le jeune Américain abordera donc vraisemblablement en grande confiance son 1er tour face à l'Espagnol Pedro Martinez à Roland-Garros. En cas de victoire, il pourrait d'ailleurs retrouver l'un des favoris du tournoi, Stefanos Tsitsipas, au 2e tour.

A noter qu'en gagnant un titre au moins sur le circuit comme son père, Sebastian est aussi rentré dans l'histoire du jeu : ils sont les troisièmes père et fils à réaliser pareille performance, après les Krishnan (Ramanathan et Ramesh) et les Dent (Phil et Taylor).

ATP Parme Gasquet solide pour ses débuts en Italie, Simon sombre 25/05/2021 À 15:43