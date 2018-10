ATP PEKIN - Basilashvili écoeure Del Potro en finale 6-4, 6-4 et s'offre le titre

Nikoloz Basilashvili a tenu bon et même créé la sensation dans la capitale chinoise. 34e joueur mondial, il était opposé en finale du tournoi ATP 500 de Pékin à Juan Martin Del Potro, 4e mondial et tête de série numéro 1, mais il a su prendre les choses en mains pour s'imposer en deux manches 6-4, 6-4 et 1 heure 39 de jeu.

Del Potro qui avait profité du forfait de Fognini samedi pour se hisser en finale a peiné à entrer dans son match. L'Argentin était semble-t-il malade ce dimanche. Tout de suite concentré, Basilashvili a ainsi pu prendre le contrôle du match et remporté sereinement la première manche.

Del Potro impuissant

Le second set s'est révélé plus disputé et a même parfois tourné au combat. Malgré la puissance du service de l'Argentin (11 aces), le Géorgien a fait preuve d'une belle hargne en coup droit pour obtenir balles de break. Il a peiné à les convertir pour faire la différence (2/8) mais sa vaillance a eu raison du physique et du mental de son adversaire.

Del Potro aurait pu mener 5-3 mais il s'est loupé en montant au filet et a permis à son adversaire de rester au coude à coude. Il a commis la même erreur dans le jeu suivant et c'est l'inépuisable Basilashvili qui a pris l'avantage 5-4 avant de conclure sur une balle de match improbable. Le Géorgien de 26 ans confirme ainsi son irrésistible montée en puissance cette année après avoir décroché le premier titre de sa carrière sur la terre battue d'Hambourg en juillet dernier.