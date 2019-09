Dimitrov déjà au tapis, Zverev et Khachanov assurent

Dimitrov chute face à Rublev

C'était une sacrée affiche, pour un premier tour. Elle mettait aux prises deux des grands animateurs du dernier US Open : Grigor Dimitrov, tombeur de Roger Federer et demi-finaliste à New York, et Andrey Rublev, qui avait de son côté atteint les huitièmes de finale en battant Tsitsipas et Kyrgios. Le Bulgare était en quête de sa 300e victoire chez les pros mais il a logiquement cédé en deux sets.

Breaké deux fois dans chaque set, Dimitrov a connu un sursis en débreakant à 2-3 dans le deuxième acte, mais l'embellie n'a pas duré. 6-2, 7-5 à l'arrivée. Rublev a désormais remporté 12 de ses 16 derniers matches et il se rapproche du Top 30 au classement. Le jeune Russe affrontera Fabio Fognini ou Mikhail Kukushkin pour un ticket en quarts de finale.

Khachanov a dû batailler

Karen Khachanov a tout intérêt à capitaliser sur la tournée asiatique. En indoor, il devra en effet défendre les points acquis l'an passé lors de ses titres à Moscou et, surtout, dans le Masters 1000 de Bercy. Dans cette optique, tout est bon à prendre pour le Russe. Lundi, il a dompté en deux manches Pabo Cuevas (6-2, 7-6).

Mais si le premier set n'a pas été trop compliqué pour Khachanov, il a eu très chaud dans le deuxième. Cuevas a mené 6-3 puis 7-6 dans le tie-break mais sans pouvoir embarquer son adversaire dans un troisième set. Khachanov, lui, a sauté sur sa première balle de match. Bon point pour lui : il n'a pas été breaké une seule fois au cours de la rencontre.

Zverev autoritaire

Voilà une bonne entame pour Alexander Zverev. Comme lors du dernier US Open, le jeune Allemand a trouvé sur sa route Frances Tiafoe pour son entrée en lice à Pékin. S'il avait eu besoin de cinq sets au deuxième tour à Flushing, l'affaire a été beaucoup plus vite pliée cette fois. Deux sets secs (6-3, 6-2) et 1h11 ont suffi à Zverev pour écarter l'Américain.

Zverev n'a concédé qu'une balle de break, dans le dernier jeu, au moment de servir pour le gain de la rencontre, mais il l'a écartée avant de finir dans la foulée. Toujours en course pour une place au Masters, Zverev, tête de série numéro 2 dans la capitale chinoise, sera opposé à Felix Auger-Aliassime ou Albert Ramos-Vinolas en huitièmes de finale.