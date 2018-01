Gilles Simon élimine Roberto Bautista et file en quart de finale (6-3, 7-6(5) )

Coucou, revoilà Gilou. Retombé à la 89e place mondiale après un exercice 2017 complètement désastreux, Gilles Simon a signé son premier succès de référence en ce début de saison 2018 en s'offrant le scalp de Roberto Bautista Agut, mercredi, lors du 2e tour. Très inspiré face à l'Espagnol, Simon s'est offert une victoire nette et sans bavure sans laisser de set au passage (6-3, 7-6(5) ) après 2h02 de combat.

Il affrontera en quarts de finale, le vainqueur du duel entre l'Espagnol Ricardo Ojeda Lara, issu des qualifications, et le Biélorusse Ilya Ivashka. Autant dire qu'il peut entrevoir quelque chose en Inde, où il met les pieds pour la première fois de sa carrière. Après Benoît Paire et Pierre-Hugues Herbert, il est le troisième joueur français à se hisser au rang des quarts de finale.

Une fin de match bien négociée

Pas de succès d'importance sans trembler. Simon s'est donc offert quelques sueurs froides pour arracher sa belle victoire, la première face à un membre du top 20 depuis son succès face à David Goffin lors dernier Masters 1000 de Shanghai au mois d'octobre. Aérien et inspiré mercredi, le Niçois a fait visiter le court à son adversaire pendant une très grande partie de la rencontre et rappelé qu'il y avait encore du tennis dans sa raquette.

Le plan a fonctionné pendant un set et demi - le temps de mener 6-3, 4-1 - avant de connaître quelques ratés qui ont permis à Bautista de récupérer ses deux breaks de retard. Puis de repasser devant. Au moment de serrer le jeu à 5-4 et 6-5 en faveur de bautista, Simon a fait le job avec efficacité avant de remonter un mini-break de retard dans le jeu décisif et gagner ce dernier au sprint (7 points à 5).

Gagner deux rencontres de rang, Simon en avait perdu l'habitude. La dernière fois qu'il avait effectué pareille performance c'était à Shanghai donc. La seule éclaircie de sa fin d'exercice 2017. Sur l'ensemble de la dernière saison, il n'avait réussi à le faire qu'à quatre reprises (Open d'Australie, Marseille, Lyon et Shanghai). C'est dire si notre Gilou national revient de loin.