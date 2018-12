Face à Anderson, Simon a des idées de doublé

Tata Open Maharashtra

ATP 250

Pays : Inde

Dates : 31 décembre – 6 janvier

Dotation : 527 000 dollars

Tenant du titre : Gilles Simon

Pune est un nouveau venu dans la cour des grands. Jusqu'alors cantonné au circuit Challenger, le tournoi a gagné ses galons de 250 l'an passé, en remplacement du tournoi de Chennai. Ville tentaculaire avec près de quatre millions d'habitants, Pune présente l'avantage de réduire le décalage horaire avec l'Australie (cinq heures), par rapport à Doha. C'est donc une bonne escale sur la route de Melbourne. Mais face à Doha et Brisbane, le tournoi a encore un peu de mal à s'établir comme un coup d'envoi naturel de la saison pour les ténors.

Forces en présence

Des trois tournois au programme dans cette première semaine de compétition, le rendez-vous de Pune est d'assez loin le moins excitant sur le papier. Ici, pas de Nadal ou de Djokovic et pas d'ancien vainqueur en Grand Chelem puisque Marin Cilic, qui avait initialement prévu de s'aligner en Inde comme l'an passé, a préféré renoncer suite à une blessure au genou. Kevin Anderson sera donc l'unique membre du Top 20 du tableau. Le Sud-Africain fera donc office de grandissime favori sur une surface qui devrait lui convenir.

Vainqueur de Nadal à Abu Dhabi, il a plutôt bien entamé sa préparation et un titre le lancerait idéalement avant Melbourne. Face au finaliste du dernier Wimbledon, le reste du plateau manque un peu de relief. Pour preuve, la tête de série numéro 8, Pablo Andujar, pointe au 82e rang à l'ATP. A Doha et Brisbane, il s'agit de Verdasco (28e) et Kyrgios (35e)... Cela en dit long. La tête de série N°2 est Hyeon Chung, grande attraction du mois de janvier 2018 mais qui a connu beaucoup de pépins physiques depuis. Et si le joker se nommait encore une fois Gilles Simon ? Le Niçois est le tenant du titre à Pune et il entend bien défendre ses chances de doublé.

Kevin AndersonGetty Images

Le tableau

Kevin Anderson, Gilles Simon, Hyeon Chung et Malek Jaziri, soit les quatre principales têtes de série, sont exemptés du premier tour et joueront directement les huitièmes de finale. Anderson disputera son premier match officiel de 2019 face à Laslo Djere ou à l'invité indien Arjun Khade. Son quart de finale théorique doit l’oppose à Jaume Munar. Autant dire que si le Sud-Africain n'est pas dans le dernier carré, c'est qu'il se sera manqué dans les grandes largeurs ou qu'une blessure l'aura freiné.

Dans le deuxième quart de tableau, Gilles Simon et Benoît Paire, tous deux têtes de série, ont théoriquement rendez-vous pour une place en demie, sans doute face à Anderson, donc. Le troisième quart ressemble presque plus à celui d'un challenger qu'à un 250. On y trouve deux wild-cards indiennes (Gunneswaran et Ramanathan), un revenant, Steve Darcis, et deux têtes de série peu habituées à ce statut, Carballes Baena et Jaziri. Enfin, en bas du tableau, Chung devra se méfier de quelques vieux briscards comme Gulbis ou Karlovic, mais c'est bien lui qui a les clés dans cette zone.

Les quarts théoriques

Kevin Anderson (Afs/N.1) – Jaume Munar (Esp/N.7)

Gilles Simon (Fra/N.3) – Benoît Paire (Fra/N.5)

Malek Jaziri (Tun/N.4) – Roberto Carbales Baena (Esp/N.6)

Hyeon Chung (Cds/N.2) – Pablo Andujar (Esp/N.8)

L'homme à suivre : Gilles Simon

Si le tournoi de Pune est loin de jouir d'un grand prestige, Gilles Simon avait pourtant décroché un titre qui était tout sauf au rabais l'an passé. Le Français s'était imposé après avoir battu Marin Cilic puis Kevin Anderson en finale. Après une saison 2017 qui l'a vu regagner plus de 50 places au classement pour se caler aux alentours du Top 30, le Niçois veut prouver qu'à 34 ans, il en a encore dans la raquette. Bonne nouvelle, il ne risque en prime pas grand-chose au classement : même en cas de défaite au premier tour, la perte de ses 250 points ne le ferait pas sortir du Top 40. Il peut donc aborder en toute sérénité la défense de son titre.

Gilles Simon lors de son sacre à PuneGetty Images

La stat : 400

Lundi, Steve Darcis affrontera au premier tour l'Espagnol Roberto Carballes Baena. Pour le Belge, ce sera le premier match depuis très exactement 400 jours. On ne l'avait plus revu en compétition depuis sa défaite dans le cinquième match de la finale de Coupe Davis contre Lucas Pouille, au mois de novembre 2017. Depuis, il avait été éloigné des courts par cette blessure au coude droit qui, déjà, l'handicapait sérieusement. Le Liégeois a usé de son classement protégé pour entrer dans le tableau directement à Pune. A 34 ans, il va devoir retrouver le rythme de la compétition, et des sensations oubliées après cette année blanche.