Pune : Gilles Simon cède devant Kevin Anderson (6-3, 7-6) et abandonne son titre

Ça va jouer en haute altitude pour cette finale de Pune ! Entre les 2m11 d'Ivo Karlovic et les 2m03 de Kevin Anderson, les balles vont partir de très haut sur le court indien. Alors que Kevin Anderson s'est débarrassé de Gilles Simon en deux sets 6-3, 7-6 (3). Karlovic a fait tomber Steve Darcis 7-6, 4-6, 6-3. Histoire de remonter le temps ! A bientôt 40 ans, le Croate va devenir le joueur plus ancien à disputer une finale ATP depuis Ken Rosewall (43 ans) en 1977 à Hong Kong.

Après s'être défait de Benoît Paire en trois sets 3-6, 7-6 (4), 6-4, au bout d'un match marathon de 2h19, Gilles Simon n'est lui pas parvenu à retrouver la finale à Pune comme l'année dernière. Dans ce remake de la finale 2018, le Français, tenant du titre, a subi la loi du N.6 mondial. Et si le premier set a logiquement été remporté par le Sud-Africain, Simon a livré une belle résistance dans la deuxième manche.

" Je suis heureux d'être toujours là "

Plus solide en retour, il a pris le service du finaliste du dernier Wimbledon pour debreaker. Et il a ensuite eu deux balles de set à 6-5. Mais il n'a pas réussi à concrétiser comme l'illustre son ratio de balles de break converties (1 sur 10). Au final, Kevin Anderson, auteur de 21 aces sur l'ensemble de la rencontre, n'a rien lâché pour revenir en finale où il visera son sixième titre. Et va donc croiser le fer avec le "papy" Ivo Karlovic.

Joueur le plus âgé du circuit (il aura 40 ans fin février), le Croate est venu à bout de Darcis après 1h55. Il va disputer sa 19e finale, sa première depuis juin 2017 à s-Hertogenbosch sur gazon. "Oui, je sais, je suis vieux. Mais je suis heureux d'être toujours là après toutes ces années marquées par des hauts et des bas et des blessures", a déclaré Karlovic, qui a passé 33 aces contre Darcis, soit un tiers de ses points.