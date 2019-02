Auger-Aliassime a écœuré Fognini

Cela fait un petit moment déjà que ceux qui suivent le tennis de près connaissent tout le potentiel de Felix Auger-Aliassime. A 18 ans, le Canadien a claqué mardi une performance d'importance pour lui en s'offrant un Top 20 dans le cadre d'un ATP 500. A Rio, il a écoeuré un Fabio Fognini des (très) mauvais jours pour se hisser en huitièmes de finale. Le gamin a même donné la leçon au vétéran pour s'imposer en deux petits sets, 6-2, 6-3, et une heure et demie de jeu.

Vidéo - Auger-Aliassime : "Un match formidable, du début à la fin" 00:34

Solide à l'échange, Auger-Aliassime a gagné la bataille du fond de court. Comme souvent lorsqu'il n'est pas bien luné, Fognini, tête de série numéro 2 dans la cité carioca, a multiplié les fautes. Breaké à chaque fois en début de set, l'Italien de San Remo a couru en permanence après le score, ce qui n'a pas manqué de l'agacer. Déjà qu'il n'avait pas besoin de ça... Comme il s'est montré incapable de breaker son jeune rival, sa mission est vite devenue impossible.

Le Top 100 lundi prochain ?

Le plus dur, pour le Québécois, aura été de conclure. Il s'est crispé, ce qui n'est pas anormal, et un peu précipité alors qu'il menait 40-15 avec deux balles de match sur son service à 5-3 dans le deuxième set. Ce surcroit de tension a autorisé Fognini à gagner un sursis puis deux balles de debreak qui auraient pu tout changer. Mais Felix Auger-Aliassime ne s'est pas affolé, ce qui en dit long sur sa force de caractère. Finalement, sa troisième balle de match aura été la bonne.

Cette victoire pourrait lui permettre d'intégrer pour la première fois le Top 100 lundi prochain, même si ce n'est pas encore une garantie. Il y figurera de toute façon très bientôt et en sera, de loin, le plus jeune membre. Mais avant de faire les comptes en fin de semaine, "F2A" pourrait avoir un superbe coup à jouer dans un bas de tableau décimé. Il affrontera au prochain tour le Chilien Christian Garín, 91e au classement ATP, face auquel il s'est incliné la semaine passée. Et si tout se passe bien, un quart de finale face à Munar ou Norrie se profilerait.

S'il garde la tête froide et parvient à enchainer, le Canadien pourrait donc se frayer un chemin assez loin dans le tableau de Rio. Mais quoi qu'il arrive, cette victoire face à Fognini suffit à justifier amplement la confiance des organisateurs, qui lui avaient offert une wild-card.