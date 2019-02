Auger-Aliassime, le Millenial qui n'en finit plus de grimper

C'est l'histoire d'une comète. D'un jeune gamin de 18 ans. Du premier Millenial à atteindre les demi-finales d'un tournoi ATP. D'une semaine qui l'a propulsé dans le top 100 mondial. D'une promesse qui éclot à Rio. Pas le moindre set perdu, le scalp de Fognini et une dernière victoire cette nuit sur un autre jeune talent, Jaume Munar (6-4, 6-3) : voilà Felix Auger-Aliassime dans le dernier carré du tournoi brésilien.

Une semaine comme dans un rêve. "C'est pour cela que je travaille chaque jour", a réagi "F2A". "Dès que j’ai posé le pied sur le court, j’ai senti l’énergie de la foule et j’ai senti que je ne pouvais pas me fatiguer. Le tournoi n’est pas encore terminé, mais c’est génial." Et même si le Québecois, 104e joueur mondial, est assuré d'intégrer le top 80 dès la semaine prochaine (et le top 50 en cas de victoire finale dimanche), sa semaine n'est effectivement pas terminée. Il lui reste au moins un combat à livrer.

Vidéo - Trop costaud pour Munar, Auger-Aliassime poursuit sa semaine de rêve 02:28

Choc des générations face à Cuevas

Il lui faudra cette fois venir à bout de Pablo Cuevas, 33 ans, dans un vrai choc des générations. Le vieux briscard de l'ocre, déjà vainqueur à Rio en 2016 et ancien 19e joueur mondial, a vaincu, cette nuit, un autre spécialiste de la terre battue, Albert Ramos, au terme d'une bataille de 2h30 (6-3, 3-6, 6-3). Demi-finaliste à Cordoba, quart de finaliste à Buenos Aires la semaine dernière, Cuevas s'avance dans une belle forme face à Auger-Aliassime. L'autre demi-finale opposera Aljaz Bedene et Laslo Djere qui ont battu respectivement en quarts le Bolivien Dellien et le Norvégien Ruud.